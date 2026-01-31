Plan Provincial 2026-2028. Trabajo interinstitucional para la promoción de derechos de mujeres privadas de la libertad

En una reunión de trabajo organismos provinciales y ANDHES avanzaron en líneas de acción conjuntas para garantizar derechos de mujeres privadas de la libertad

Con el objetivo de avanzar en una agenda orientada a la promoción y garantía de derechos de mujeres privadas de la libertad, la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidad mantuvo una reunión de trabajo con referentes de ANDHES y del Ministerio de Seguridad.

Durante el encuentro ANDHES, organización de la sociedad civil con amplia trayectoria en el trabajo en contextos de encierro, compartió los avances de distintos estudios realizados en la provincia desde el año 2022. A partir de estos aportes se analizaron posibles líneas de acción para el fortalecimiento de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

En este marco se dio continuidad a una solicitud presentada en el Consejo Asesor Ad Honorem de la Ley Iara, vinculada a la necesidad de incorporar la voz de mujeres privadas de la libertad en el proceso de consulta del Plan Provincial 2026-2028 de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Esta iniciativa busca garantizar una construcción de políticas públicas con enfoque inclusivo, interseccional y representativo que contemple la diversidad de experiencias en la provincia.

Se destacó la importancia de generar instancias de diálogo y articulación interinstitucional a partir de una agenda de trabajo que permita visibilizar la problemática que atraviesan las mujeres en contextos de encierro, así como promover el acceso efectivo a derechos, la prevención de las violencias por motivos de género y el acompañamiento integral.

Participaron de la reunión Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación del Consejo Provincial de Mujeres; Natalia Navarro Pedraza, Coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad y Luciana Citterio y Natacha Freijo por parte de ANDHES.