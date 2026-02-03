Seguridad. Múltiples allanamientos, detenidos y secuestros por narcomenudeo en Jujuy

Los operativos se desplegaron en Alto Comedero, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín.

El Gobierno de Jujuy, por acción del Ministerio de Seguridad a través de la Dirección General de Narcotráfico, llevó adelante diversos operativos en distintos puntos provinciales, dando un importante golpe al denominado narcomenudeo, incautando pasta base, cocaína, marihuana, celulares, dinero en efectivo, armas y logrando la detención de nueve personas.

Los procedimientos se realizaron los días 29, 30 y 31 de enero, bajo los lineamientos oportunamente dictados por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y bajo la supervisión directa del jefe de la Policía de Jujuy, Milton Sánchez.

En la oportunidad se desplegó una serie de operativos coordinados por la Dirección General de Narcotráfico para desarticular centros de venta de estupefacientes en diversos puntos de la provincia, que incluyeron tareas de inteligencia y el uso de la fuerza pública con resultados positivos en Alto Comedero, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, se lograron incautar más de 3000 dosis de pasta base listas para ser comercializadas en calles de Alto Comedero, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín. Además, se secuestró cocaína de máxima pureza, marihuana y semillas.

Asimismo, se secuestraron 20 teléfonos celulares, tablets, notebooks y cámaras de seguridad; un rifle carabina calibre 22 con municiones y numerosos elementos de corte (balanzas, tijeras y platos con vestigios).

En base a lo actuado, se estimó la suma de seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000) sumando moneda nacional y dólares.

En el caso de Alto Comedero, en el Sector denominado Tupac Amaru, la Brigada de la UR7 junto al CEOP desbarataron puntos de venta, secuestrando pasta base, balanzas, 12 celulares y más de 3 millones de pesos (incluyendo dólares), logrando aprehender a dos mujeres.

En tanto la Brigada de San Pedro de Jujuy desmanteló bunkers en los barrios San Miguel y Loteo Arrayanal, logrando incautar más de 130 envoltorios de pasta base, cocaína compactada y más de un millón doscientos mil pesos en efectivo, con un total de cinco personas detenidas.

Finalmente, la Brigada de la Unidad Regional N° 4 de Libertador General San Martín, con el apoyo de Infantería y la división Canes intervino en los barrios Santo Tomás de Aquino y La Loma; decomisando 300 dosis de pasta base, un rifle carabina calibre 22 y una suma aproximada al millón y medio de pesos. Dos personas resultaron detenidas en dichos operativos.

Al evaluar las actuaciones cumplidas, el Jefe de Policía, Milton Sánchez, aseguró que la lucha contra el narcomenudeo continúa sin descanso y es importante que se realicen las denuncias correspondientes.

«Nuestro objetivo es claro: clausurar definitivamente las bocas de expendio en los barrios, ya que son el principal factor que impulsa a muchas personas a delinquir y generan un daño profundo en nuestra comunidad», concluyó.