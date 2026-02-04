Innovación pública. Más de 167 mil turnos otorgados por WhatsApp fortalecen la accesibilidad al sistema público de salud

Desde el inicio del sistema, los hospitales de Jujuy otorgaron 167.436 turnos. Solo en enero de 2026 se gestionaron 16.570, consolidando una estrategia que acerca la salud a la población.

El Ministerio de Salud de Jujuy comunica a la población que, desde el inicio de la estrategia de turnos por WhatsApp en diciembre de 2024, los 12 hospitales públicos de la provincia que incorporaron esta herramienta digital alcanzaron un total acumulado de 167.436 turnos otorgados, reflejando un impacto concreto fruto del trabajo sostenido de los equipos de salud y administrativos de cada efector y orientado a mejorar la accesibilidad.

En esa línea durante el mes de enero de 2026, el sistema alcanzó un nuevo registro destacado, con 16.570 turnos otorgados, confirmando un uso creciente por parte de la comunidad y una respuesta eficiente de los hospitales que integran la red pública.

La estrategia fue pensada para mejorar y modernizar la experiencia de cada jujeño y jujeña en el sistema público de salud, simplificar trámites, reducir tiempos de espera y evitar filas y traslados innecesarios, beneficiando especialmente a personas que viven lejos de los centros urbanos y a quienes necesitan gestionar su atención de manera ágil.

Por otra parte, en el acumulado desde el inicio de la estrategia, se destacan los resultados del Snopek-CES de Capital con 31.778 turnos otorgados, el Hospital Dr. Guillermo C. Paterson de San Pedro con 30.857 y el Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico con 29.400.

Asimismo, el resto de los efectores que forman parte de esta estrategia —entre ellos el Pablo Soria, Oscar Orías, Nuestra Señora del Carmen, Snopek, Sequeiros, Gallardo y otros hospitales de la provincia— continúan fortaleciendo el uso del sistema. A la par, aquellos efectores que aún no cuentan con esta modalidad avanzan en su implementación, como es el caso de La Quiaca, donde próximamente se incorporará el sistema de turnos por WhatsApp.

– Pablo Soria, de lunes a viernes 7 a 14 h: 388 3301941

– San Roque, de lunes a viernes 7 a 12 h: 388 4044053

– CES · Snopek, de lunes a viernes 6:30 a 16:00 h y Gallardo de Palpalá, de lunes a viernes 7 a 16 h: 388 3316050

– Sequeiros, de lunes a viernes 7 a 14 h: 388 3301941

– Paterson de San Pedro, de lunes a viernes 7 a 15 h y Orías de Libertador, de lunes a viernes 7 a 12 h: 388 4567229

– Zabala de Perico, de lunes a viernes 7:00 a 15:00 h y Ntra. Sra. del Carmen, de lunes a viernes 6:00 a 13:00 h: 388 4086794

– San Miguel de Yuto, de lunes a viernes 7 a 11:30 h y Zegada de Fraile Pintado, de lunes a viernes 6 a 12 h: 388 4042794

– San Isidro Labrador de Monterrico, de lunes a viernes 6:30 a 11:30 h y Calilegua, de lunes a viernes 6:30 a 14:00 h: 388 4567025