Formación. Ingreso a la carrera de Medicina en Jujuy: este lunes habrá una reunión virtual por el examen final

Entre los días 23 y 27 de febrero tendrá lugar la instancia evaluativa para establecer el orden de mérito y definir cubrir los 60 cupos vacantes.

Este lunes 9 de febrero tendrá lugar un encuentro virtual destinado a los aspirantes que rendirán el examen de ingreso a la carrera de Medicina de la Escuela Superior de Salud de la Universidad Nacional de Jujuy, propuesta formativa de la cual el Gobierno de Jujuy participa a través de la Agencia para la Implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy.

La finalidad de la instancia virtual, que se desarrollará a las 10 de la mañana a través de este link, es resolver dudas, consultas y brindar los detalles pertinentes a la etapa del examen definitivo de ingreso, que se realizará entre los días 23 y 27 de febrero.

Están habilitados a rendir la evaluación los aspirantes que completaron la preinscripción y aprobaron los cinco módulos del ciclo de ingreso cursado a lo largo del año pasado. Cabe recordar que este examen definirá el orden de mérito para cubrir las 60 vacantes disponibles para la carrera.

Los resultados serán publicados dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la instancia evaluativa y la lista de orden de mérito se establecerá de acuerdo a la calificación obtenida y al tiempo de realización del examen.

Una vez definidos los ingresantes, deberán completar la inscripción final entre el 2 y el 13 de marzo, mediante la presentación de la documentación necesaria para el armado del legajo académico.

Finalizados los procesos administrativos de inscripción e ingreso, el dictado de la carrera de Medicina comenzará el 16 de marzo de 2026. La modalidad será presencial y la sede la ciudad Libertador General San Martín.