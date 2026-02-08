Cultura. Cabalgata gaucha en honor a Cafrune: Sadir participó del homenaje en El Carmen

El tradicional evento contó con la presencia del gobernador de Jujuy, que reafirmó el acompañamiento al gauchaje y la importancia de honrar la cultura.

El gobernador Carlos Sadir estuvo presente en el acto en homenaje a Jorge Cafrune que se realizó en El Carmen en el marco de la cabalgata gaucha celebrada tras cumplirse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del icónico cantor jujeño.

«Es una cabalgata que tiene sus 38 años y es un motivo de alegría conmemorar esta marcha y recordar a Jorge Cafrune, honrando los valores que él nos legó», expresó el mandatario sobre el evento que se realiza de forma tradicional desde hace casi cuatro décadas.

Sadir remarcó la importancia de «acompañar al gauchaje que sigue participando y valora tanto a Cafrune» y destacó la presencia en el homenaje de Eva Cafrune, hija del músico emblemático.

Por su parte, el intendente de El Carmen, Victor Hugo González, reafirmó el compromiso de fortalecer la difusión de la figura de Jorge Cafrune. En ese marco indicó que días pasados se inauguró en Cosquín, provincia de Córdoba, «la escultura en homenaje a nuestro gaucho cantor, que nos permite hacer conocer la ciudad de El Carmen, nuestra provincia, nuestra identidad gauchesca y nuestra idiosincrasia».

González también expresó el agradecimiento al gobernador «que año tras año sigue acompañando, porque para nosotros es importante el apoyo del Gobierno de la provincia y también de los municipios que participaron: San Salvador de Jujuy, San Antonio y El Carmen», repasó.

En tanto, Eva Cafrune agradeció a las autoridades la invitación, la realización del evento y la concurrencia del gauchaje, en especial de los más pequeños. «Es un orgullo poder participar y acompañar, cuentan con mi compromiso para seguir participando todos los años», expresó.

También estuvieron presentes representantes de instituciones gauchas y tradicionalistas, concejales de El Carmen y autoridades de San Antonio.