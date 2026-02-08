Políticas de prevención. «Carnaval sin Violencias» en la primera edición del Festival de Purmamarca «Purma Folk»

En Purmamarca en el marco del festival «Purma Folk» se brindó información de prevención y promoción mediante la campaña «Carnaval sin Violencias».

Dentro de las políticas públicas de prevención de la violencia de género, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades recorre la provincia y participa de los diferentes eventos culturales con la campaña «Carnaval sin Violencias» en Purmamarca.

En esta oportunidad la campaña “Carnaval sin Violencias” llegó al festival “Purma Folk” para acercar a la comunidad información sobre los servicios provinciales disponibles, la atención y el acompañamiento que se realiza a mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.

Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes analizan cada caso y llevan adelante la asistencia, el tratamiento y el asesoramiento legal de ser necesario. Estos servicios son gratuitos. El dispositivo en Purmamarca se encuentra ubicado en calle Belgrano s/n, sede del municipio.

Durante la jornada la artista Wara Calpanchay ganadora del Premio Revelación Cosquín 2026 compartió un valioso mensaje que puso en valor la importancia de construir espacios libres de violencia, donde la música, la identidad cultural y las tradiciones populares puedan disfrutarse de manera segura e inclusiva.

Brindar información en festivales y encuentros masivos es fundamental porque son espacios convocantes de público diverso y generan instancias para el diálogo, la reflexión y la sensibilización colectiva contribuyendo a desnaturalizar la violencia por motivos de género y fortalecer redes comunitarias de cuidado.

Asimismo los eventos culturales no solo son ámbitos de celebración y expresión artística sino también escenarios estratégicos para promover derechos, igualdad y convivencia respetuosa, reforzando el compromiso de toda la comunidad en la prevención y erradicación de la violencia de género.

La actividad se realizó en articulación con el Área Género de Purmamarca. Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó el trabajo conjunto y la invitación de Guillermina Cruz titular del Área.

Participó Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.