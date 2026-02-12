Medidas de tránsito en Ciudad Cultural durante el Carnaval

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población en general y, especialmente, a los conductores, sobre las disposiciones tomadas en virtud de la celebración del Carnavalódromo y el Carnaval de los Tekis, que tendrán lugar en Ciudad Cultural los días viernes 13 de febrero; sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero.

En este sentido la Dirección de Tránsito y Transporte dispuso que habrá cortes de tránsito, desvíos para el transporte urbano de pasajeros y modificación en las paradas de taxis y en los ingresos al barrio Alto Padilla.

Cortes de tránsito desde las 13 hs.

Derivador Rep. Del Uruguay y Curupaití

Curupaití y Juntos en Jujuy (Derivador)

Av. de los Estudiantes y Pila Solá

Colectora Pila Solá y Suipacha

Curupaití y Av. Bolivia

Curupaití y Zorrilla de San Martín

Curupaití y Aconquija

Curupaití y Uruguay

Curupaití y Pozo de Vargas

Curupaití y Espejo

Curupaití y Liniers

Curupaití y Aconcagua

Curupaití y Félix Olazabal

Curupaití y Washington

Acceso a B° Alto Padilla por Guillermón

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Suipacha y Pablo Soria

Suipacha y Pedro del Portal

Ituzaingo y Pablo Soria

Av. Bolivia y Curupaiti

Desvíos para el transporte urbano:

Las unidades de transporte urbano de pasajeros modificarán su recorrido por: Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a Bº 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba, siguiendo con el recorrido habitual. Estas modificaciones se llevarán a cabo según el siguiente detalle: día viernes 13 a partir de las 18 hs. y los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero a partir de las 13 hs.

Paradas de taxis y transporte urbano:

Av. de los Estudiante y Juntos en Jujuy.

Ingreso al Bº Alto Padilla:

Los vecinos de Bº Alto Padilla podrán ingresar a la zona presentando una documentación que acredite domicilio:

Félix de Olazábal

Zorrilla de San Martín

Guillermón

Estacionamiento:

Estacionamiento en 45° en Av. Bolivia desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Estacionamiento en Curupaití desde Liniers hasta Zorrilla de San Martín, respetando la salida de los vehículos de los garajes de los domicilios.

Se solicita a la ciudadanía tomar las precauciones correspondientes y prestar especial atención a la señalización y al personal apostado para el control del tránsito. La Dirección de Tránsito y Transporte agradece de antemano la colaboración de los conductores y la comunidad en general.