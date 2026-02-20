Formación. Diplomatura en Análisis de Datos para la Innovación Docente en Educación Médica

El trayecto formativo tiene una duración de dos meses y una modalidad 100% virtual. Se enmarca en el Programa de Formación Docente en Tecnologías Digitales aplicadas a la enseñanza de la Medicina.

La Agencia Provincial de Implementación de la Carrera de Medicina y Formación de Recursos Humanos en Salud lanzó la Diplomatura en Análisis de Datos para la Innovación Docente en Educación Médica, una propuesta académica orientada a fortalecer las capacidades de los formadores sanitarios.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Formación Docente en Tecnologías Digitales aplicadas a la enseñanza de la Medicina cuenta con resolución de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) que avala su desarrollo académico.

La diplomatura tiene como objetivo capacitar a médicos y profesionales de la salud en el uso de herramientas de análisis de datos para optimizar la gestión educativa y mejorar la toma de decisiones en el ámbito sanitario, mediante el estudio e interpretación de datos médicos y sanitarios.

El trayecto formativo, con un costo de 40 mil pesos, una duración de dos meses y modalidad 100% virtual, abordará contenidos como fundamentos del análisis de datos en el ámbito médico, uso de herramientas como Excel y Google Sheets, visualización e interpretación de información en salud a través de Power BI, y culminará con un proyecto final integrador basado en casos reales.

Desde el Gobierno de Jujuy se destaca que esta propuesta consolida la política pública orientada a jerarquizar la formación de recursos humanos en salud, integrando innovación tecnológica y actualización permanente.

Las clases serán sincrónicas no obligatorias —quedarán grabadas para su posterior acceso— y el inicio está previsto para el 28 de febrero.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del correo: [email protected]

