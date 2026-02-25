Inicio del ciclo lectivo 2026 en Jujuy: el Registro Civil amplía la atención para la emisión de partidas

Por la alta demanda, el organismo determinó la apertura de oficinas en el turno tarde con el objetivo de dar respuesta a la comunidad.

Ante la alta demanda de solicitudes de partidas de nacimiento registrada en toda la provincia, en el marco del inicio del ciclo lectivo, la Dirección del Registro Civil de Jujuy dispuso la apertura de oficinas en turno tarde los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, con el objetivo de garantizar una atención extendida a la ciudadanía.

En este contexto, las oficinas de Perico, Monterrico, Libertador General San Martín, Humahuaca, La Quiaca, Barrio Ledesma y Alto Comedero I atenderán de manera excepcional en el horario de 14:30 a 18:30 horas, exclusivamente para la emisión de partidas.

Asimismo, se informa que se realizará un operativo especial de emisión de partidas de nacimiento los días jueves 26 y viernes 27 de febrero, en el patio de la oficina registral de la ciudad de Palpalá, en el horario de 9:00 a 16:00 horas, con atención por orden de llegada, presentación de DNI y un costo de $4.000 por acta.

Por otra parte, se recuerda a la ciudadanía que las partidas también pueden solicitarse de manera online, a través del sitio web oficial www.registrocivil.jujuy.gob.ar, al mismo costo, con entrega en el correo electrónico del solicitante y la posibilidad de imprimirlas las veces que sea necesario, facilitando el trámite sin necesidad de concurrir a las oficinas.

Al respecto, Octavio Rivas, director del Registro Civil, señaló que “esta decisión responde al incremento de solicitudes propio del comienzo del ciclo lectivo y al compromiso de brindar soluciones concretas a la ciudadanía. La ampliación del horario en turno tarde y la realización de operativos especiales permiten garantizar la obtención de partidas”. Asimismo, destacó “la predisposición y el compromiso del personal del Registro Civil, cuyo trabajo y vocación de servicio hacen posible llevar adelante estas medidas en beneficio de la comunidad”.

Esta acción se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno de Jujuy, orientadas a fortalecer los servicios públicos, mejorar la atención al ciudadano y garantizar el acceso a derechos esenciales en todo el territorio provincial.