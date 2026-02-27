El intendente Jorge participó de la entrega de certificados en el marco del convenio con el Instituto Universitario River Plate

El intendente Raúl “Chuli” Jorge participó de la entrega de más de 200 certificados correspondientes al curso sobre Metodologías de Desarrollo Deportivo, promovido por el Instituto Universitario River Plate (IURP), filial Jujuy. La capacitación, desarrollada durante el mes de diciembre, constituye la primera etapa de las propuestas académicas impulsadas a partir del convenio firmado entre el Municipio y la prestigiosa institución universitaria.

Gracias a este acuerdo, jóvenes de la ciudad podrán acceder a carreras universitarias con título de grado, favoreciendo además el perfeccionamiento de profesionales vinculados a la actividad deportiva.

En este sentido, el intendente Jorge destacó la importancia del convenio para la ciudad y la provincia, “estamos muy satisfechos por haber firmado un acuerdo con uno de los mejores institutos universitarios del país. Como municipio buscamos la excelencia”. Asimismo, remarcó el valor educativo del convenio al señalar que “somos uno de los cinco municipios del país que cuentan con este acuerdo. Vamos a seguir difundiendo las carreras que ofrece esta institución, todas vinculadas al deporte”.

El mandatario calificó el acto como “emotivo”, subrayando que más de 200 personas completaron esta instancia formativa que les permitirá avanzar hacia la profesionalización. Las capacitaciones se desarrollaron en tres puntos estratégicos de la ciudad: la Punta del Parque San Martín “Hugo ‘Pajarito’ Conde”, el Club Deportivo Luján y el Centro Cultural Jorge Cafrune.

Por su parte, el coordinador de Intendencia, Gustavo Muro, resaltó la magnitud del convenio, “este curso, que hoy culmina con la entrega de certificados, contó con la participación de 250 personas. Representa una gran oportunidad para acceder a las diferentes carreras que propone el IURP. Se trata de una institución prestigiosa que, gracias al convenio firmado por el intendente Jorge, acerca a la ciudad una nueva oferta universitaria con amplia salida laboral”.

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, puso en valor el compromiso del Municipio con la educación y la profesionalización de jóvenes y adultos, “abrimos las puertas del municipio a esta enorme institución para trabajar en conjunto y poner a disposición de los vecinos una nueva oferta educativa, que impulse el emprendedurismo deportivo y cultural, permitiendo que cada persona pueda desarrollarse de acuerdo con su vocación”.

Finalmente, el coordinador del IURP filial Jujuy, Ezequiel Jerez, agradeció la convocatoria y el acompañamiento del Municipio, “estamos muy conformes con la participación y continuamos con las inscripciones abiertas, con el apoyo de las gestiones realizadas junto al municipio. Próximamente se anunciarán importantes bonificaciones y descuentos que no solo alcanzarán a empleados municipales y del Club Luján, sino que se extenderán a toda la comunidad”.

Cabe señalar que las inscripciones para las ofertas educativas permanecerán abiertas hasta el 12 de marzo, tanto de manera online como presencial, en los puntos habilitados por el municipio: Punta del Parque San Martín “Hugo ‘Pajarito’ Conde”, Club Deportivo Luján y Centro Cultural Jorge Cafrune.

Nota audiovisual: https://youtu.be/tO6__GZEXsU