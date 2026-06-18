Niñez . El Gobierno de Jujuy realizó entrega de guardapolvos escolares para El Talar

La indumentaria escolar fue entregada en el marco de las conmemoraciones por la «Promesa de Lealtad a la Bandera».

En instalaciones del Ministerio de Hacienda se llevó a cabo la entrega de guardapolvos escolares para la localidad de El Talar, departamento Santa Bárbara, en víspera de las conmemoraciones por la «Promesa de Lealtad a la Bandera».

Del acto participaron autoridades de diferentes carteras de la Provincia, contando con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; el ministro de Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Gobierno, Andrés Lazarte, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo.

En este marco, la intendenta de El Talar, Laura Quintana, manifestó: “Desde las Yungas de nuestra querida provincia, llegué a San Salvador para tomar parte de esta reunión junto a importantes funcionarios de Gobierno. El motivo fue recibir personalmente estos guardapolvos para todo el alumnado de nuestra localidad, que mañana realiza la Promesa a la Bandera Nacional».

«Para nosotros esto es valioso, teniendo en cuenta la situación económica que estamos atravesando. Son acciones que marcan una posición de acompañamiento firme de nuestro gobernador, los ministros y todo el Gobierno de Jujuy, a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento”, expresó la jefa municipal.

La entrega de esta indumentaria escolar forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Jujuy para garantizar igualdad de oportunidades, acompañar a las familias y fortalecer el acceso a la educación en todo el territorio provincial.