Ambiente. Parque Provincial La Reina: el ministro Leandro Álvarez recorrió el futuro pulmón verde del sudeste jujeño

El parque, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, es un área en creación de 15.000 hectáreas, destinada a conservar biodiversidad en Jujuy

La creación del Parque Provincial La Reina sumó un paso clave tras la visita oficial del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, quien recorrió el predio y supervisó los avances del proyecto que aún está en etapa de creación.

El titular de la cartera ambiental, encabezó una recorrida por el parque, con el eje central de conocer el casco histórico de la ex Finca Las Lauras, futura base operativa del área protegida.

En el lugar, el ministro fue recibido por el administrador Juan Bretch y por Darío Rodríguez, referente del Banco de Bosques, quienes guiaron una caminata por sectores de bosque serrano cercanos al casco central. Durante el trayecto se observaron cámaras trampa instaladas para el monitoreo de fauna nativa.

Allí, el equipo técnico realiza controles periódicos para registrar especies como tapires, corzuelas, aves y otros mamíferos propios de las Yungas. También se identificaron ejemplares de flora nativa y especies exóticas, entre ellas orquídeas que han sido registradas científicamente desde Jujuy hacia el mundo.

Tras un almuerzo institucional, Darío Rodríguez lideró el traslado hacia el sector proyectado para la construcción del Centro de Visitantes, que incluirá área de acampe, sanitarios, divisaderos y trazado inicial de senderos. La jornada se completó con un extenso recorrido por distintos puntos estratégicos del predio.

El Parque Natural Provincial La Reina abarcará 15.000 hectáreas en la localidad de San Juan de Dios, Departamento San Pedro, en el sudeste de Jujuy. El predio corresponde a la ex finca Las Lauras, donada con el objetivo de consolidar esta nueva área protegida.

La zona integra el ecosistema de las Yungas, uno de los ambientes con mayor biodiversidad de Argentina. Su preservación resulta clave frente al avance de la frontera agropecuaria y la presión sobre recursos naturales.

Entre las especies que habitan el área se encuentran la pava de monte, la chuña, la corzuela parda, el tapir, el zorro y el puma. La riqueza ornitológica convierte al parque en un punto estratégico para la observación y conservación de aves.

La protección del ambiente apunta no solo a resguardar especies emblemáticas, sino también a conservar recursos hídricos, suelos y procesos ecológicos esenciales para el equilibrio regional.

Uno de los proyectos vinculados a la creación del parque contempla el desarrollo de un circuito de turismo ecológico que podría integrarse con el Parque Nacional Calilegua, fortaleciendo un corredor verde en el norte argentino.

La iniciativa busca promover senderismo, avistaje de fauna, educación ambiental y turismo científico, posicionando al Parque La Reina como un nuevo polo de ecoturismo en Jujuy.