Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: se realizó la acreditación bancaria

El monto ya se encuentra disponible a través de la modalidad de pago digital en la aplicación de mensajería WhatsApp, Macro BancoChat, para la compra de productos de la canasta básica

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que hoy lunes 16 de marzo se efectuó la acreditación bancaria correspondiente al programa Comer en Casa, destinada a titulares de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

La cartera ministerial lleva adelante el programa “Comer en Casa”, con el objetivo de asegurar la asistencia alimentaria de las familias de estas tres localidades de la región Valles.