El intendente participó del izamiento de las enseñas Nacional y de la Libertad Civil en el Parque Cívico

El intendente Raúl “Chuli” Jorge presidió, junto al titular del Concejo Deliberante, Gastón Millón, el acto de reposición e izamiento de las enseñas Nacional y de la Libertad Civil en los mástiles del Parque Cívico, ubicado en el acceso sur de la ciudad.

La ceremonia, organizada por el cuerpo legislativo capitalino, contó además con la participación del coronel Javier Julián Rojo, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20 y de la Guarnición Ejército Jujuy; el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Luis Medina; funcionarios municipales, concejales e invitados especiales.

En el inicio del acto, el jefe comunal, junto al coronel Rojo y el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, saludó a los integrantes de la agrupación “27 de Febrero” del RIM 20. Posteriormente se llevó a cabo la ceremonia de izamiento de las enseñas Nacional y de la Libertad Civil, acompañada por la Banda de Música “Éxodo Jujeño” del RIM 20, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Luego se realizaron las alocuciones a cargo del representante del Instituto Belgraniano, Joaquín Carrillo, y del presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón.

Tras la ceremonia, Millón destacó que “la reposición de las banderas no es solo una ceremonia protocolar, sino una reafirmación del compromiso del pueblo jujeño con la Patria, del cual el Concejo Deliberante y Gendarmería son custodios”.

Asimismo, valoró el acompañamiento de autoridades y representantes de distintas instituciones de la ciudad, “porque esto demuestra el profundo patriotismo del pueblo jujeño”.

Por su parte, el coronel Rojo calificó el acto como “emotivo y significativo”, y señaló que “el Ejército siempre debe estar presente, porque esta fuerza pisó este suelo y ha luchado por Jujuy. Izar la bandera junto a las autoridades y acompañar las tradiciones es algo invalorable”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Oy7_VELs4wg