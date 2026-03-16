Fortalecer servicios y prevención. Susques: articulación de acciones mediante la firma de convenio para la prevención de la violencia de género

Se realizó la firma de un convenio con Susques la Comisión Municipal para fortalecer la atención y prevención de la violencia de género

Continuando con las acciones de articulación para la prevención y erradicación de la violencia de género, la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro participó de la firma de un convenio de colaboración con el Comisionado Municipal de Susques, Eladio Vázquez.

Este acuerdo tiene la finalidad de fortalecer el acceso a los servicios de atención ante situaciones de violencia por motivos de género; profundizar el trabajo de prevención y acompañamiento a mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+, principalmente en territorios alejados de los centros urbanos.

El trabajo conjunto con municipios y comisiones municipales permite llegar a cada región y localidad construyendo una sociedad más justa, igualitaria, libre de violencia por motivos de género y discriminación. Estas políticas públicas permiten acortar distancias y generar entornos de mayor cuidado y contención.

De la firma del convenio participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de Promoción de Derechos, Victoria Zerpa; y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres, Gabriela Salinas junto a autoridades y representantes de la Comisión Municipal Susques.

Es de destacar que el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Susques se encuentra ubicado en Avenida San Martín N° 110 y está integrado por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes asisten, acompañan y contienen a mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad.

Se encuentra habilitada la línea provincial 0 800 888 4363, ante casos de urgencia por violencia de género y por consultas. Es confidencial y gratuita. Funciona todos los días del año las 24 horas.