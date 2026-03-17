Trayectos formativos. Políticas con perspectiva de género y articulación con la Unju

La iniciativa fortalece las capacidades de equipos profesionales y consolida políticas públicas y promueve la formación y el abordaje de la violencia de género

Consolidando una agenda común, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades continúa fortaleciendo la articulación con la Universidad Nacional de Jujuy, UNju, reforzando el desarrollo de estrategias territoriales con perspectiva de género.

Los lineamientos de trabajo priorizan la construcción de trayectos formativos estratégicos para la Provincia de Jujuy con enfoque en género y derechos humanos, lo que resulta fundamental para potenciar políticas públicas basadas en evidencia, promoviendo la formación situada como herramienta para la intervención en territorio.

A través de estos espacios de capacitación destinados a instituciones y equipos profesionales se busca mejorar las capacidades de respuesta y atención frente a la violencia de género, garantizando el abordaje integral promoviendo comunidades más justas, igualitarias e inclusivas.

El Consejo Provincial de Mujeres agradeció a la UNju por el acompañamiento permanente en el diseño y fortalecimiento de políticas públicas, a través del Consejo Asesor Ad Honorem y en las constantes articulaciones, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta por el desarrollo equitativo de Jujuy.

De este importante encuentro participaron la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro; el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Vicerrectora de la UNju, Liliana Bergesio, la profesora Liliana Louys; la Lic. Carla Neunemeyer y Gabriela Fannuchi.