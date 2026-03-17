Turismo. Llega un nuevo apeadero del Tren Solar de la Quebrada

El Tren Solar de la Quebrada tendrá un nuevo apeadero con parada en la bodega El Bayeh para seguir disfrutando de la Ruta del Vino en la provincia de Jujuy.

Este fin de semana quedará formalmente inaugurado un nuevo apeadero del Tren Solar de la Quebrada para seguir conociendo la provincia de Jujuy desde los rieles.

El Tren Solar de la Quebrada se detendrá específicamente en medio de las parras y la bodega El Bayeh donde se podrá seguir conociendo de una manera única parte de la Ruta del Vino de la Provincia de Jujuy, una experiencia que promete ser inolvidable.

Llega un nuevo apeadero del Tren Solar de la Quebrada

La Vendimia de El Bayeh se consolida como una experiencia de vanguardia al integrar de manera orgánica el Tren Solar de la Quebrada a su itinerario. Esta alianza permite a los asistentes disfrutar de los paisajes declarados Patrimonio de la Humanidad a través de los amplios ventanales de las duplas eléctricas, en un viaje que elimina la necesidad del transporte particular. El uso de esta tecnología, impulsada por energía limpia y baterías de litio jujeño, sintoniza perfectamente con la filosofía de vitivinicultura consciente que define a la bodega, ofreciendo un traslado seguro, puntual y profundamente conectado con el entorno.

Un hito fundamental de esta edición es la puesta en funcionamiento del nuevo apeadero ferroviario construido por la bodega en la localidad de Maimará. Esta infraestructura técnica, diseñada específicamente para el ascenso y descenso de pasajeros en la vía principal, transforma la logística ecoturística de la región. Al contar con una parada propia, El Bayeh se convierte en la primera bodega de la zona con acceso directo desde las vías, permitiendo que los visitantes desciendan del Tren Solar a pasos de los viñedos. Esta obra no solo jerarquiza la propuesta de la bodega, sino que fortalece la infraestructura turística de Jujuy al crear un nodo directo entre el transporte sustentable y la producción de vinos de extrema altura.