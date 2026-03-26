Contaduría de la Provincia. Ciclo de capacitación sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera

Se trata de una herramienta informática oficial utilizada para registrar, procesar y controlar la ejecución presupuestaria, financiera y contable del Estado.

Bajo modalidad virtual sincrónica, se llevó a cabo una capacitación referida al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), a cargo de los contadores María Inés Pigino, Marcos Santiago Castells y Esteban Cuevas, miembros de Contaduría de la Provincia.

Durante la formación -desarrollada durante tres jornadas-, intervinieron activamente más de cincuenta agentes pertenecientes a distintas reparticiones. Este formato permitió ampliar el alcance de la actividad, facilitando la participación de personal del interior.

Al finalizar, se realizó una evaluación sobre los principales temas abordados, cuyos resultados fueron altamente positivos, lo que contribuye a mejorar la calidad de la información que las reparticiones cargan en el SIAF y presentan ante Contaduría de la Provincia.

En este sentido, la implementación de este sistema representa un paso importante hacia la digitalización de los procedimientos administrativos, reafirmando el compromiso con la modernización, la eficiencia y la transparencia.