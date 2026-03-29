Coordinación Interinsitucional. Abra Pampa y Desarrollo Humano coordinan agenda de trabajo para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes

El Ministerio de Desarrollo Humano y el Municipio de Abra Pampa acordaron una agenda conjunta para fortalecer políticas territoriales y garantizar derechos.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto a autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, mantuvo una reunión con el intendente de la ciudad de Abra Pampa, Ariel Machaca, con el objetivo de acordar una agenda de trabajo conjunta orientada a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes de la localidad.

En tal sentido la ministra Marta Russo Arriola destacó «nuestra prioridad es fortalecer la presencia del Estado en cada rincón de la provincia, trabajando codo a codo con los municipios para que los recursos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan”.

La funcionaria, continuó diciendo “la articulación con los municipios nos permite territorializar las políticas públicas, garantizando que la protección de derechos de nuestras infancias y adolescentes sea una realidad efectiva las cuatro regiones».

Al respecto, el intendente Machaca destacó que “fue una reunión muy positiva y fructífera, con buena predisposición de las autoridades. Esto es fundamental para nosotros, ya que permite trabajar de manera articulada con nuestro municipio, la Secretaría y el Ministerio de Desarrollo Humano, canalizando los programas y lineamientos vigentes y adecuándolos a la realidad local”.

Asimismo, señaló que durante el encuentro se abordaron diversas problemáticas y necesidades vinculadas a la niñez, adolescencia, juventud, personas mayores y personas con discapacidad y emprendedores».

Del encuentro también participaron la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, la directora Mariela Gloss y la coordinadora de Oficinas de Protección de Derechos, Delia Alancay