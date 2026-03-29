Cultura. Emotiva celebración «Latidos de la Quebrada: música para el alma» en la Casa de Jujuy en Buenos Aires

Los asistentes revivieron el espíritu de la Semana Santa en Jujuy, con una especial mención a la “Mamita del Cerro”, la Virgen de Punta Corral.

En el marco de las actividades culturales de Semana Santa, la Casa de Jujuy en Buenos Aires fue escenario de una noche profundamente emotiva con la realización del encuentro “Latidos de la Quebrada: música para el alma”.

El evento contó con la destacada participación de Elías Ábalos, junto a la Camerata Andina, integrada por Javier Soria y Gerardo Flores, quienes ofrecieron un repertorio especialmente dedicado a la música de Semana Santa, generando un clima de recogimiento y conexión espiritual con nuestras tradiciones.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el recuerdo de aquellas canciones que solía entonar el exobispo de la provincia, Marcelo Palentini, como peregrino y promesante, evocando la fe y la devoción del pueblo jujeño.

En un ambiente cargado de emoción, los asistentes pudieron revivir el espíritu de la Semana Santa en Jujuy, con una especial mención a la “Mamita del Cerro”, símbolo de profunda devoción popular.

De esta manera, la Casa de Jujuy continúa fortaleciendo los lazos culturales y acercando a los jujeños residentes y al público en general, las tradiciones que forman parte de la identidad de nuestra provincia.