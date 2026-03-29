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“Planificando la ciudad con mirada de mujer” fue todo un éxito

Jujuy

En el Multiespacio General Arias, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante un evento, en el marco del Mes de la Mujer, destinado a promover el intercambio de experiencias sobre liderazgo y participación comunitaria femenina, como cierre de una agenda enfocada en el empoderamiento y el rol activo de las mujeres en la comunidad.

En este contexto, la Secretaría de Planificación y Ambiente concretó esta iniciativa abierta a toda la comunidad, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, encuentro y reflexión entre mujeres de distintos ámbitos.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, expresó: “Queríamos cerrar este Mes de la Mujer con un evento que contó con la participación de muchas áreas del Municipio. Buscamos destacar el trabajo que venimos realizando junto a mujeres líderes en el territorio e invitarlas a dialogar con otras mujeres que asistieron, tanto vecinas de los barrios como emprendedoras, para conocer sus experiencias en las distintas actividades en las que se desempeñan”.

En ese sentido, agregó: “Contamos con invitadas como Brenda ‘Pumita’ Carabajal, reconocida en el deporte y actualmente concejal; Claudia Delgado, referente del Centro Vecinal La Merced, quien trabaja con jóvenes en recuperación de adicciones; y la arquitecta Reymi Taborda, especializada en bioarquitectura y construcción con adobe, entre otras mujeres que compartieron experiencias de superación que las posicionan como líderes en sus ámbitos”. Asimismo, adelantó: “Vamos a continuar con este tipo de encuentros, interactuando con la comunidad y relevando información para planificar acciones en el territorio”.

Por su parte, el director general de Planificación y Hábitat, Ricardo Encina, señaló: “De la jornada participaron distintas áreas de la Municipalidad, como la Dirección General de Emprendedurismo, la Dirección de Oficios, la Dirección de Cultura y la Dirección de Adultos Mayores. Además, se convocó a distintos actores de la comunidad, especialmente mujeres, para que aporten ideas y propuestas que puedan ser consideradas en la elaboración de políticas públicas. Hay muchas mujeres profesionales y con oficios que trabajan activamente en la comunidad”.

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