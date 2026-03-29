Trabajo en territorio. Charla-taller sobre prevención de la violencia de género con mujeres de Alto Comedero

Se desarrolló en Alto Comedero un taller de prevención de la violencia de género en el marco de las actividades programadas por el mes de la mujer

Continuando con las actividades programadas en el mes de la mujer, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo una jornada de sensibilización y prevención de la violencia de género destinada a vecinas del barrio 8 de Marzo de Alto Comedero.

Durante el encuentro se desarrolló una charla taller relacionada a las señales de violencia. Este espacio de diálogo y reflexión estuvo orientado a identificar situaciones de riesgo, promover vínculos saludables y fortalecer el acceso a la información como herramienta para la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género.

La actividad permitió conocer los tipos y modalidades que existen de violencia de género como física, psicológica, económica, etc. fundamentalmente teniendo en cuenta la importancia de reconocer señales de alerta como el control excesivo, aislamiento, desvalorización o cambios en la conducta. La detección y la intervención temprana pueden marcar una diferencia importante en la protección integral y la vida de las personas.

Asimismo, se brindó información sobre la asistencia que brindan los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, como así también la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona las 24 horas todos los días del año para urgencias u orientación ante situaciones de vulnerabilidad de mujeres o personas de la diversidad sexual.

La charla taller fue coordinada de manera articulada con la Fundación Red ECOS Vecinales de San Salvador de Jujuy. Se agradeció la participación activa de las mujeres que asistieron y a su coordinadora general Alicia Quispe por el trabajo en Red en los barrios, acercando el abordaje de la violencia de género a la comunidad a través de estos encuentros que promueven la construcción de entornos más seguros e igualitarios.

Esta actividad estuvo a cargo de la Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna.