El personal de las fuerzas de Seguridad de Jujuy percibirá el bono por el Día del Trabajador

A través de una resolución, se ratificó que los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario cobrarán el monto de 100 mil pesos.

El Gobierno de Jujuy ratifica que el personal de las fuerzas de Seguridad de Jujuy, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario, percibirá el bono correspondiente al Día del Trabajador que se acreditará durante este mes de abril, tal como fue anunciado.

A través de una resolución, se establece que el monto extra, de 100 mil pesos, será acreditado correspondientemente a los integrantes las fuerzas provinciales, de acuerdo a lo estipulado por la Circular 14.

La decisión de otorgar un bono se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de acompañar la actual situación económica y dar respuesta a los planteos de los representantes de los trabajadores estatales. En ese marco, se dispuso adelantar a mediados de mes la acreditación de este beneficio, que estaba prevista originalmente para fines de abril.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa implementando medidas concretas para acompañar a los trabajadores estatales y contribuir al sostenimiento de su poder adquisitivo frente al contexto económico vigente.