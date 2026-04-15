Este viernes 17 de abril se acredita el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Tesorería de la Provincia anunció la fecha de pago del monto extraordinario para los agentes de la administración pública jujeña.

Este viernes 17 de abril se acreditará el bono del Día del Trabajador a los agentes de la administración pública de Jujuy, de acuerdo a lo informado por Tesorería de la Provincia.

De esta manera, el bono se acreditará a los trabajadores de forma anticipada a lo previsto inicialmente, dando cumpliendo al compromiso del Ejecutivo de dar respuesta a los agentes estatales.