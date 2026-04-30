Cultura . Concurso de dibujo y pintura para chicos de 6 a 12 años en el Cabildo de Jujuy

El Museo del Cabildo convoca a niños y niñas a retratar sus rincones favoritos del edificio histórico en un certamen de técnica libre.

Se abre la convocatoria para el Concurso de Dibujo y Pintura «Cabildo de Jujuy», una propuesta cultural pensada para la infancia que invita a mirar con ojos propios uno de los edificios más emblemáticos de la capital provincial. Pueden participar chicos y chicas de entre 6 y 12 años.

La consigna es sencilla y abierta: representar, con la técnica que cada participante elija, el espacio del Cabildo que más le guste. Lápices, acuarelas, témperas, collage: cualquier recurso es válido.

El Museo del Cabildo convoca a niños y niñas a retratar sus rincones favoritos del edificio histórico en un certamen de técnica libre. Las obras se reciben durante todo mayo.

Las obras se reciben del 1 al 31 de mayo. Las bases y condiciones completas están disponibles en www.cabildojujuy.gob.ar, donde también se puede acceder mediante el código QR de la convocatoria.

El certamen es una iniciativa conjunta del Cabildo, el Museo del Cabildo y el programa Jujuy Energía Viva.