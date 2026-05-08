Inclusión. La oficina móvil de asesoramiento y gestión para personas con discapacidad llega a Alto Comedero

El dispositivo de información, orientación y acompañamiento para personas con discapacidad estará el 12 de mayo de 9 a 12 horas en el Centro Integral de Alto Comedero.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy, a través de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad, realizará una nueva jornada de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, con el objetivo de acercar información, orientación y acompañamiento a vecinos y vecinas de Alto Comedero.

La actividad se desarrollará el próximo 12 de mayo, de 9:00 a 12: 00 horas, en el Centro Integral del Ministerio de Desarrollo Humano, ubicado en Manzana AP 35 – Lote 1, Avenida La Intermedia, en Alto Comedero.

Durante la jornada se brindará asesoramiento integral sobre el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, además de orientación sobre trámites, gestiones, servicios y beneficios destinados a personas con discapacidad.

La propuesta está dirigida a personas con discapacidad, familiares y público en general, buscando fortalecer el acceso a derechos y facilitar herramientas de gestión mediante una atención territorial y cercana.

Desde la institución destacaron la importancia de continuar generando espacios accesibles de acompañamiento y consulta en distintos puntos de la provincia, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades