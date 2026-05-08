Municipio y vecinos del barrio Luján celebraron el 78° aniversario de su creación

Acompañados por funcionarios del Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, Gobierno Provincial y legisladores, los vecinos del barrio Luján celebraron el 78° aniversario de su fundación. La jornada incluyó desde muy temprano de un oficio religioso, un acto protocolar y un desfile cívico, escolar sobre avenida Pueyrredón, donde también renovaron la fe y devoción a la Virgen Nuestra Señora de Luján.

Presente en el acto oficial, el Presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, resaltó la historia, el presente y el futuro de uno de los sectores más tradicionales de la ciudad y dijo “un hermoso día para estos 78 años, al recordar la Ordenanza N° 19 del año 1958, mediante la cual se establecieron los límites oficiales del barrio entre las calles Caseros, Pueyrredón, La Bandera y Éxodo”.

El edil ,destacó “ la presencia de importantes instituciones que forman parte de la identidad barrial, como la Municipalidad ubicada sobre Avenida Éxodo, junto al club Gimnasia, el club Luján, el Polivalente de Arte y muchas instituciones civiles”, señaló.

Asimismo, valoró Millón “el fuerte sentido de pertenencia de los vecinos, que se hace visible en un barrio ordenado, tradicional y sobre todo con vecinos que lo defienden, lo apoyan y buscan siempre mejorarlo, y eso es lo que hay que sostener y mantener”, expresó deseando un cálido feliz cumpleaños al barrio Luján.

Por su parte, el presidente del centro vecinal, Rodrigo Machaca, destacó el trabajo y compromiso de quienes dieron origen al barrio Lujan, “donde estos 78 años se lograron gracias a los vecinos pioneros que gestionaron y trabajaron para hacer crecer el barrio y que hoy podemos decir, es uno de los más antiguos y también de los más lindos”, expresó.

En cuanto a los proyectos actuales, adelantó “continuamos trabajando en proyectos de espacios verdes y en el fortalecimiento de actividades comunitarias en la sede vecinal, desde talleres y cursos con rápida salida laboral, por eso agradeció a los profesores que están siempre al pie del cañón”, indicó.

Finalmente, invitó a los vecinos a participar activamente de las propuestas y acercarse al centro vecinal para continuar gestionando mejoras para el barrio. El festejo concluyó con el tradicional desfile, encabezado por abanderados de las escuelas e instituciones del barrio, CDI Pata Pila, Agrandaditos, Centro de Veteranos de Guerra, fuerzas de seguridad que dieron el cierre emotivo a la celebración barrial.

Nota audiovisual: https://youtu.be/PwarVooa3cE