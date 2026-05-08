Seguridad alimentaria. Desarrollo Humano fortalece huertas comunitarias

Huerteros comunitarios reciben acompañamiento técnico, mejorando la calidad de vida de la comunidad.

Con el objetivo de promover la producción de alimentos frescos y fortalecer la seguridad alimentaria, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, continúa acompañando a huerteros comunitarios de distintos sectores de San Salvador de Jujuy.

En este marco, equipos técnicos del Proyecto Huertas Comunitarias de la Dirección de Alimentación Saludable realizaron el seguimiento de una huerta comunitaria del Sector B3 de Alto Comedero, donde tres familias desarrollan prácticas de producción agroecológica y sustentable.

Estas acciones buscan impulsar la autoproducción de verduras y hortalizas, promoviendo hábitos saludables, el aprovechamiento de los recursos disponibles y el trabajo colaborativo entre vecinos y vecinas.

Durante la visita, las familias compartieron su experiencia y destacaron la importancia que tiene la huerta tanto para la alimentación como para el bienestar personal y emocional. Además, valoraron el acompañamiento técnico que reciben en temas vinculados a preparación del suelo, siembra de temporada, control de plagas y cuidado integral de los cultivos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo estos espacios comunitarios que favorecen la alimentación saludable, la autonomía familiar y una mejor calidad de vida para la comunidad.