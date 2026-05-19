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Controles, actividad física y conversatorios en una nueva jornada de Comunidad Saludable

Jujuy

En el marco del programa “Comunidad Saludable”, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una jornada de prevención, promoción de hábitos saludables y participación comunitaria, en coincidencia con el Día Internacional de la Prevención de la Hipertensión Arterial. La actividad se realizará el jueves 21 de mayo, desde las 17:30 horas, en el Multiespacio del barrio Mariano Moreno, con propuestas gratuitas destinadas a toda la comunidad.

Al respecto, el coordinador de Deportes y Hábitos Saludables en Adultos y Adultos Mayores, Sergio Armata, destacó la importancia de generar espacios de concientización y bienestar para los vecinos, y expresó, “en el marco de la Semana de la Hipertensión Arterial, desde el municipio capitalino, estamos organizando para este jueves 21 de mayo, a partir de las 17 30 horas, en el Multiespacio de Mariano Moreno, una hermosa jornada para todos los vecinos, en donde va a haber control de la presión arterial, a estar a cargo de los estudiantes y docentes del Instituto Superior de Enfermería Myriam Gloss”.

Asimismo, detalló que durante la tarde se desarrollarán diferentes actividades recreativas y saludables para todas las edades, “también va a haber conversatorios y actividad física a cargo de los profesores e instructores de la Estación Saludable, en donde todos los que se acerquen se van a encontrar con clases de gimnasia, de ritmo, de folclore, de gapul, entre otras”, señaló.

Finalmente, Armata invitó a la comunidad a sumarse a la propuesta y remarcó que se trata de una iniciativa abierta y gratuita: “a partir de las 17 30 horas, los invitamos a todos a que se acerquen, es una actividad totalmente gratuita, tienen que asistir con ropa cómoda, un buen calzado y una botella de agua para hidratarse”.

La propuesta busca fomentar hábitos saludables, promover la actividad física y fortalecer la prevención y el control de la hipertensión arterial, una de las principales problemáticas de salud a nivel mundial.

Nota audiovisual: https://youtu.be/aMBtOKqizEg

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