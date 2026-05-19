El Municipio acompañó los festejos por el 31° aniversario del barrio 330 Viviendas en Alto Comedero

Con una gran convocatoria de vecinos, se llevaron a cabo los festejos por un nuevo aniversario del barrio. Tras el acto protocolar, el Centro Vecinal organizó la kermés comunitaria “Raíces de mi Barrio”, una propuesta que reunió a familias y vecinos en una jornada colmada de música, danzas y actividades recreativas. Durante la celebración participaron conjuntos folclóricos, se entregaron reconocimientos a vecinos destacados por su compromiso y trabajo solidario, y posteriormente se compartió una merienda destinada a los niños, quienes además recibieron regalos y disfrutaron de diferentes juegos.

En este marco, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó que las actividades son el resultado del trabajo articulado entre el Municipio y la comunidad barrial. “Es muy lindo ver cómo los vecinos se apropian del festejo del aniversario de su barrio. Es la primera vez que ellos mismos lo organizan y estamos viendo cómo las vecinas y los vecinos se acercan al Centro Vecinal, trabajan en equipo para reorganizarlo, conocerse y construir juntos”, expresó.

Asimismo, remarcó que continúan desarrollando acciones conjuntas con distintas áreas del Municipio capitalino y con instituciones del sector, como la escuela y el Centro Vecinal. “Buscamos acercarnos y conocer a los vecinos; por eso trabajamos junto al área de Participación Ciudadana llegando al territorio, acompañando a emprendedores y conociendo las actividades deportivas y culturales que se realizan. Todo esto nos pone muy contentos”, concluyó.

Por su parte, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, manifestó su satisfacción por compartir junto a los vecinos un nuevo aniversario del barrio, destacando la amplia participación de todos los sectores. “Hay mucha gente con ganas de trabajar con y para los vecinos. En esta oportunidad organizaron una kermés vecinal para fomentar el encuentro comunitario, respaldar a la comisión y avanzar en soluciones para las necesidades del sector. Vemos una gran participación de las familias y de los chicos de la escuela, y esperamos seguir fortaleciendo el trabajo coordinado entre el municipio y los centros vecinales”, afirmó.

Finalmente, el presidente del Centro Vecinal del barrio 330 Viviendas, Carlos José María Castro, agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y de toda la comunidad. “Gracias a los vecinos y al municipio estamos disfrutando de estos festejos. Estamos felices por la participación de tantas personas. Comenzamos con un agasajo para todos los niños porque ellos son lo primero, luego disfrutamos de presentaciones de danzas folclóricas y también quiero agradecer a los vecinos del barrio 48 Hectáreas por sumarse y acompañarnos en esta celebración”, señaló.

Nota audiovisual: https://youtu.be/iMZOT2cqTKY