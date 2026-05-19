Festejos. Plaza Belgrano será escenario de una gran celebración patria por el 25 de Mayo

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de una jornada especial con música en vivo, danzas tradicionales, chocolate patrio y la llegada de la histórica Marcha Belgraniana.

Este próximo 24 de mayo, la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy será el punto de encuentro para vivir una gran celebración popular en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La propuesta, organizada por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Cultura, se desarrollará de 17 a 22:30 horas y reunirá distintas expresiones artísticas, culturales y tradicionales para compartir en familia una jornada cargada de identidad y sentimiento patrio.

Las actividades comenzarán a las 17 horas con el tradicional cambio de guardia en Casa de Gobierno, a cargo del RIM20. Posteriormente, desde las 17:30, se presentarán los ballets folclóricos Hayra Muyoj y Mama Pacha con un repertorio de danzas patrias.

A las 18 horas se realizará el tradicional chocolate patrio para los presentes, mientras que en la Glorieta de Plaza Belgrano habrá música en vivo con la participación de Maestro Vedia, Dúo Batallanos, Tomás Lipán, Carla Celeste y Copleros.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tendrá lugar a las 19:30 horas, con la llegada de la histórica Marcha Belgraniana a la Recova de la Iglesia Catedral Basílica, en un homenaje que revaloriza la figura del General Manuel Belgrano y el legado histórico de la gesta independentista.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de esta propuesta cultural y patriótica que busca fortalecer las tradiciones, la memoria colectiva y el encuentro de los jujeños en un espacio emblemático de la capital provincial.