Jujuy pone en marcha el Boletín de Calificaciones Digital en los niveles primario y secundario

La medida representa un nuevo paso en el proceso de modernización del sistema educativo provincial, con el objetivo de optimizar la gestión institucional, fortalecer la comunicación entre las escuelas y las familias, y garantizar un acceso más ágil, seguro y transparente a la información académica de los estudiantes.

El Ministerio de Educación de Jujuy, mediante la Resolución N° 1017-E-26, aprobó la implementación gradual y progresiva del Boletín de Calificaciones Digital en las instituciones educativas de gestión estatal y privada de modalidad común de los niveles primario y secundario de toda la provincia.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas de transformación digital impulsadas por el Gobierno de Jujuy y se articula con la política transversal de Evaluación y Calidad Educativa que lleva adelante el Ministerio de Educación, orientada a la mejora continua de los procesos educativos y al fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Entre los principales beneficios de esta implementación se destacan:

• Modernización de la gestión educativa.

• Optimización y agilización de los procesos administrativos.

• Resguardo seguro y centralizado de la información académica.

• Fortalecimiento de la comunicación institucional con las familias.

• Disponibilidad de información actualizada para el seguimiento pedagógico.

• Mejora en la toma de decisiones basadas en evidencia.

• Consolidación de una herramienta oficial de registro y comunicación de calificaciones.

La resolución también contempla acciones de acompañamiento y capacitación destinadas a los distintos actores del sistema educativo, con el fin de garantizar una implementación gradual, efectiva y accesible en todas las instituciones.

En este marco, la Secretaría de Planeamiento Estratégico y la Secretaría de Gestión Educativa emitieron las Circulares Conjuntas N° 001 y 002-SPEE/SGE, mediante las cuales se brindan orientaciones para la implementación del Boletín de Calificaciones Digital, así como instructivos específicos para la carga de tutores en el sistema SINIDE/SGE, un aspecto fundamental para fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias.

Asimismo, se recuerda a las instituciones educativas que la carga y actualización de tutores deberá cumplirse dentro de los plazos establecidos por la Resolución N° 091-SGE-2026 para la carga de calificaciones.

Con esta implementación, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la innovación y la transformación digital, promoviendo una gestión educativa más eficiente, transparente y cercana, garantizando una educación de calidad para todos los estudiantes de la provincia.