Narcomenudeo: 16 procedimientos, 5 demorados y más de 500 dosis secuestradas en una semana

Los procedimientos incluyeron controles preventivos en la vía pública, allanamientos en bocas de expendio y actuaciones dentro del Servicio Penitenciario.

En el marco de la lucha contra el narcomenudeo, la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Jujuy, en un trabajo articulado con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, dio a conocer los resultados de los procedimientos realizados entre el 8 y el 14 de mayo de 2026, en el marco de investigaciones vinculadas a la Ley Nacional Nº 23.737.

Durante este período se concretaron 16 procedimientos en distintos puntos de la provincia, con un saldo de 5 personas demoradas y el secuestro de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza y un motovehículo.

Entre los elementos incautados se retiraron de circulación 88 dosis de clorhidrato de cocaína y pasta base, con un pesaje total de 17,20 gramos, además de 455 dosis de cannabis sativa, equivalentes a 90,70 gramos.

Los operativos incluyeron controles preventivos en la vía pública, allanamientos en bocas de expendio y actuaciones dentro del Servicio Penitenciario, desarrollados en Capital, Alto Comedero, Libertador, Perico, Monterrico, San Pedro y Humahuaca.

Desde la fuerza destacaron el compromiso sostenido de las Brigadas de Narcotráfico y el trabajo coordinado junto a las distintas áreas de Seguridad y Justicia, reafirmando la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad en toda la provincia.