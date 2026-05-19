Planificación de mejoras. Trabajo articulado entre Hacienda y el municipio de Pampa Blanca

Se concretó un encuentro entre el ministro Federico Cardozo y el jefe comunal Bruno Monzón.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, se reunió con el intendente de Pampa Blanca, Bruno Monzón, para avanzar en una agenda de trabajo en común.

Sobre el encuentro, el mandatario municipal manifestó: “abordamos la necesidad puntual de un elevador de arrastre para seguir renovando la iluminación de las avenidas, siendo áreas donde no llegamos con escaleras. Por tal motivo, es de gran importancia contar con este aporte que se traduce en un beneficio directo para la comunidad”.

Asimismo, el funcionario destacó la predisposición del Gobierno de Jujuy en la atención de los requerimientos prioritarios de los municipios. “Agradecemos a nuestras autoridades por el apoyo, en este caso ante el pedido de esta herramienta fundamental para reemplazar iluminaciones antiguas por tecnología LED, con todos los aspectos positivos que representa”, agregó el intendente.

Desde Hacienda se continúa trabajando en apoyo a diferentes iniciativas, propias y de los distintos sectores y actores sociales, desde la perspectiva de una administración responsable y con sentido social.