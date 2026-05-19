Sadir acompañó el lanzamiento del programa «Embajadora de Mis Derechos» 2026

La iniciativa busca fortalecer la participación, el liderazgo y la promoción de derechos de las adolescencias de toda la provincia en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El gobernador Carlos Sadir encabezó el lanzamiento del programa “Embajadora de Mis Derechos” 2026, iniciativa que promueve espacios de participación, reflexión y construcción colectiva para estudiantes de toda la provincia, articulando acciones de prevención y concientización sobre distintas problemáticas que atraviesan las adolescencias.

El acto se desarrolló en el Teatro Mitre y contó con la presencia de estudiantes, embajadoras, funcionarios provinciales y referentes institucionales que acompañan el desarrollo del programa en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Durante su discurso, Sadir destacó el compromiso de los jóvenes en la lucha contra problemáticas como el grooming, el ciberbullying y la violencia digital, valorando especialmente la participación activa de los estudiantes en la promoción de entornos más seguros y respetuosos.

En ese sentido, remarcó la importancia de la empatía, la escucha y la cercanía entre pares, alentando a los jóvenes a estar atentos a las señales que puedan atravesar sus compañeros. “Escuchar, acompañar y comprometerse puede marcar una diferencia enorme en la vida de otra persona”, expresó.

Asimismo, el mandatario agradeció el trabajo articulado entre organismos provinciales, instituciones educativas y juventudes, resaltando que la construcción colectiva es fundamental para prevenir situaciones de violencia y fortalecer el cuidado integral de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, destacó el valor del programa como herramienta de empoderamiento juvenil y promoción de derechos.

La funcionaria señaló que ser embajadora implica asumir un rol activo, animarse a participar, expresar ideas y convertirse en agente de cambio dentro de la comunidad educativa. Además, subrayó la importancia de generar conciencia sobre los riesgos vinculados al uso de redes sociales y fomentar vínculos basados en el respeto y el cuidado mutuo.

“Hoy los jóvenes dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas de sus propias transformaciones”, afirmó, al tiempo que alentó a los estudiantes a continuar involucrándose y construyendo espacios de participación positiva.

El programa transita su tercera edición consolidándose como una propuesta de protagonismo adolescente y fortalecimiento de derechos en toda la provincia.

A través de talleres y actividades participativas, se abordan temáticas vinculadas a prevención de violencias, convivencia digital, liderazgo positivo, participación ciudadana y construcción de vínculos saludables.

En este marco, también se desarrollará nuevamente el concurso “Embajadoras por Mis Derechos”, mediante el cual estudiantes elaboran campañas y propuestas de sensibilización destinadas a prevenir situaciones de violencia y discursos ofensivos en redes sociales y entornos digitales.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de agosto. Quienes deseen participar podrán solicitar información y acceder al reglamento del concurso escribiendo al correo [email protected] o mediante el código QR disponible en el flyer institucional.

Participaron además autoridades y representantes de distintos organismos provinciales que acompañaron a los jóvenes durante la presentación oficial del programa.