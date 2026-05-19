Semana gastronomica . Gastronomía jujeña en competencia: los mejores chefs de la Quebrada y la Puna para el Torneo Federal 2026

Chefs de la Quebrada y la Puna disputaron en Tilcara la instancia regional del Torneo Federal de Chefs, vitrina de la gastronomía jujeña.

La gastronomía jujeña tiene nuevos referentes en la Quebrada y la Puna. El Torneo Federal de Chefs 2026 eligió a sus ganadores en el Hotel de Turismo de Tilcara, donde chefs de Maimará, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, Huacalera y Pirquitas compitieron con propuestas culinarias basadas en los productos e identidad del territorio.

El primer puesto fue para Cristian Calapeña y Jorge Salas, del Hotel Huacalera, mientras que Alex Martínez y Federico Quispe, de Cerro de Sabores —Loma Blanca, departamento Rinconada— se quedaron con el segundo lugar. El tercer puesto correspondió a Maximiliano Cuéllar y Marcela Méndez, de Villa del Cielo, Tilcara. Cerro de Sabores recibió además el Premio Revelación del certamen.

La instancia forma parte de la Semana Gastronómica «Jujuy a Punto: Un Ritual de Altura», una propuesta de diez días que reúne a chefs, productores, sommeliers y referentes del sector en una agenda de experiencias gastronómicas, capacitaciones, degustaciones y actividades vinculadas al turismo del vino y la cocina regional.

Chefs de la Quebrada y la Puna disputaron en Tilcara la instancia regional del Torneo Federal de Chefs, vitrina de la gastronomía jujeña.

Participaron Enzo Calapeña, del Hotel Huacalera; Noralí Velázquez, de Maima Resto Bar; José Miguel Garay, de Sabores del Norte; Maximiliano Cuéllar, de Villa del Cielo; Alex Martínez, de Cerro de Sabores; Abelino Toconas, de Restaurante Aisito; Osvaldo Guzmán, de Distrito Zero; y Nancy Ábalos, de Alebril.

El jurado estuvo presidido por la chef Alejandra Repetto, acompañada por José Frías, Marcelo Escalada, Florencia Rodríguez, Ana Ponce y Eugenia Krause.

La premiación contó con la presencia del secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos; el presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy, Cristian Boglione; representantes de FEHGRA NOA y autoridades locales.

El secretario de Turismo, Diego Valdecantos, destacó el crecimiento de la agenda gastronómica y enoturística e invitó a jujeños y turistas a participar de las actividades de Jujuy a Punto, especialmente de la Feria del Vino y las experiencias vinculadas a las Rutas del Vino.

«Jujuy viene consolidando una agenda gastronómica y enoturística cada vez más fuerte, y esta semana es una muestra de eso. Invitamos a jujeños y turistas a seguir participando de las actividades de ‘Jujuy a Punto’, especialmente de la Feria del Vino y las experiencias vinculadas a las Rutas del Vino, que muestran el enorme crecimiento de nuestros productores y bodegas», expresó.

Valdecantos remarcó además que la propuesta busca «poner en valor los productos locales, el trabajo de los cocineros y toda la cadena que mueve el turismo gastronómico».

Entre las actividades destacadas se encuentra la Feria del Vino y las Rutas del Vino de Jujuy, que se realizará en el Cabildo con bodegas, emprendimientos regionales y propuestas de turismo enológico. La programación también incluye cenas colaborativas, workshops hotelero-gastronómicos y nuevas instancias del Torneo Federal de Chefs.