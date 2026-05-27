El municipio inició un ciclo de capacitaciones para promover la vida independiente de personas con discapacidad

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio al ciclo de capacitaciones denominado “Promotores para la Vida Independiente de Personas con Discapacidad”, una propuesta formativa que se desarrolla en el Centro Cultural Éxodo Jujeño y que continuará durante siete miércoles más, con una importante convocatoria de participantes interesados en profundizar herramientas vinculadas a la inclusión y el acompañamiento respetuoso.

La capacitación, abierta al público en general, cuenta con ocho módulos orientados a promover una mirada inclusiva sobre la discapacidad y fortalecer el enfoque de derechos humanos y vida independiente.

En este marco, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, valoró la concreción de esta propuesta formativa y el trabajo del área de Inclusión, “muy contento de poder desarrollar este tipo de cursos con la coordinadora de inclusión, Yesica Gutiérrez, una persona muy formada, que además de ser ciega, ha podido estudiar gracias a que en su vida personal ha tenido una promotora para la vida independiente, que ha sido su madre”.

Además, remarcó el interés generado en la comunidad, “eso también se refleja en este curso, que va a tener 8 jornadas, los días miércoles, con un número importante de personas, cerca de 100, que se han inscripto, a este curso donde se brindan herramientas y conocimientos para las distintas problemáticas y también para las propias personas con discapacidad acercaron a hacer este curso”.

Muro explicó también que esta iniciativa forma parte de las políticas integrales que impulsa el municipio, “esto se incluye dentro de un programa denominado Comunidad Saludable de la municipalidad, en el que buscamos las maneras desarrollar las capacidades de las personas, no solo las que tienen discapacidades, sino en general las posibilidades que tenemos como personas, y de tratar de contener todo lo que generan las angustias que tiene la gente cotidianamente”.

Por su parte, la directora de Inclusión y Asistencia, Marisa García, expresó, “se da comienzo a un ciclo de capacitaciones con 8 módulos, abierto al público en general, permitiéndoles a los asistentes tener otra mirada a partir de lo que es la discapacidad y cómo podemos acompañar. Donde toda la sociedad en su conjunto debe y tiene que tomar todas estas herramientas que nos son útiles para nuestra vida cotidiana y saludable”.

Asimismo, destacó la amplia participación alcanzada en esta primera jornada, “mucha convocatoria, creo que, para los próximos ciclos, vamos a tener que realizarlo en espacios más grandes, y esto nos muestra que hay una apertura de una mirada más inclusiva dentro de lo que es esta perspectiva de la discapacidad”.

A su turno, la coordinadora de Inclusión, Yesica Gutiérrez, detalló los objetivos centrales de la capacitación, “es una capacitación que está dividida en 8 módulos, y lo que busca es formar personas que se sientan interesadas en promover la independencia, y esto es muy importante porque es brindar herramientas a la comunidad en general sobre formas de acompañamiento, pero respetuosas”.

Finalmente, explicó el contenido abordado en el primer encuentro y adelantó la dinámica de las próximas jornadas, “hoy empezamos a hablar de lo que es el Promotor, de lo que es el enfoque de derechos humanos, lo que es vida independiente, porque es la primera vez que estamos dictando esta capacitación. Estuvimos haciendo la apertura para marcar la parte más formal, pero en los restantes módulos hay instituciones invitadas, hay otras direcciones de la Secretaría de Desarrollo Humano que van a estar a cargo de los módulos”.

Y concluyó, “lo que buscamos es visibilizar y, sobre todo, concientizar sobre la importancia que tiene acompañar en los proyectos de vida a las personas con discapacidad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/jSbXzcqOySI