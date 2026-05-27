El vicegobernador Alberto Bernis participó del inicio de la Zafra 2026 de Ledesma

La zafra es el corazón productivo del Ramal jujeño. Cada año, con el inicio de la temporada, miles de familias de Libertador General San Martín y las localidades vecinas ven asegurado su trabajo durante los meses que siguen. Es, en la cultura de la región, una fecha esperada.

Este año, el acto de inicio se realizó en el playón de la Fábrica de Azúcar de Ledesma SAAI con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis, en representación del gobernador Carlos Sadir, junto al gerente general Diego Lerch, el administrador general Federico Gatti y miembros del directorio de la empresa.

Acompañaron el acto los legisladores provinciales Mario Fiad, Santiago Jubert, Gisel Bravo, Adelma Torres, Maria Teresa Agostini, Laura Tomé Gámez, Mariela Ortiz, Fernanda Checa Monaldi, Kevin Ballesty, Luis Federico Canedi, Omar Gutiérrez, Adriano Morone, Rubén Rivarola, Cristian Rivarola, Daniela Vélez, María Uriondo, Martín Fellner , Juan Manuel Soler y Claudia Sánchez Cantaberta, junto a legisladores nacionales, autoridades del Poder Ejecutivo provincial y municipal, y el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat.

El vicegobernador Bernis señaló que el inicio de zafra representa una nueva etapa de esperanza, con posibilidades de crecimiento, mayor producción y trabajo para la región, y subrayó la importancia del diálogo y el consenso para enfrentar el contexto económico nacional.

El diputado Santiago Jubert, presidente del bloque Jujuy Crece, resaltó el valor de Ledesma como empresa pionera en la industria azucarera y destacó su compromiso ambiental, con iniciativas como la vajilla biodescartable que elimina el desperdicio de subproductos.

El administrador general Federico Gatti señaló que las lluvias de la temporada proyectan un mayor volumen de caña respecto del año anterior, aunque advirtió que el principal desafío se presenta en la comercialización ante la caída del consumo interno. Anticipó la meta de exportar más de 60.000 toneladas y de destinar el 30% de la caña a la producción de alcohol para el programa de bioetanol. «Lo que va a generar más divisas a la Argentina», concluyó.