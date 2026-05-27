La Comisión de Igualdad y Género trató proyectos sobre diversidad, violencia de género y derechos humanos

La Comisión de Igualdad y Género de la Legislatura de Jujuy, presidida por la diputada Natalia Morales, se reunió en el salón Marcos Paz y trabajó sobre un conjunto de iniciativas vinculadas a derechos humanos, diversidad sexual y violencia de género.

La comisión elaboró una declaración sobre el crimen de odio contra Miguel Coria, joven jujeño asesinado en Tarija, Bolivia, por su identidad sexual. La iniciativa fue suscripta por los integrantes del cuerpo y pasará a la Comisión de Derechos Humanos para continuar su tratamiento.

También se trató una declaración de rechazo al proyecto de la senadora Carolina Losada sobre falsas denuncias. Morales señaló que la comisión se opone a toda iniciativa que incremente el punitivismo hacia víctimas de violencia de género, infancias y juventud.

Se encuentran en condiciones de continuar su tratamiento proyectos sobre el Día de la Visibilidad Trans y una jornada de concientización sobre acoso callejero.

La próxima semana, la comisión abordará el proyecto de cupo laboral trans. Morales indicó que la única iniciativa presentada corresponde a su bloque, el PTSFIT, y remarcó la intención de construir una propuesta más amplia con otros sectores políticos y organizaciones. «Entendemos que se puede construir algo mucho mejor con el aporte de los sectores y bloques políticos que estén de acuerdo», expresó.