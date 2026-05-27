La Comisión de Obras y Servicios Públicos recibió al jefe de Vialidad Nacional de Jujuy para analizar el estado de las rutas

En el salón Pilar Bermúdez, la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por la diputada Noemí Isasmendi, recibió al jefe del 6 Distrito de Vialidad Nacional de Jujuy, Mario Briones, con el objetivo de conocer la situación actual de las rutas nacionales y los proyectos previstos para la provincia.

Durante el encuentro, Briones expuso el alcance del convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) firmado entre Nación y Provincia para el mantenimiento de determinados tramos de rutas nacionales. Explicó que el sistema se aplica desde hace años y que resulta operativo para Vialidad Nacional dado que la Provincia dispone de maquinaria, campamentos y recursos cercanos a las zonas de intervención, lo que permite realizar tareas de mantenimiento con mayor eficacia y menores costos.

El funcionario informó además que se trabaja en un nuevo esquema de concesiones para las rutas 9, 34 y 66, mediante un sistema de peaje automatizado que no requiere la detención de los vehículos, similar al modelo que ya se aplica en rutas de Buenos Aires.

Al cierre del encuentro, la comisión anticipó que convocará al director de Vialidad Provincial para conocer el estado de la red vial provincial y las planificaciones en materia de reparación, mantenimiento y pavimentación, en atención a la situación crítica que atraviesan las rutas de la provincia y su impacto en la seguridad de los ciudadanos.