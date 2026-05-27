Producción. El Gobierno de Jujuy acompañó el inicio de la zafra 2026 en Ledesma

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia, Normando Álvarez García, participó del inicio de la zafra en Ledesma.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia, Normando Álvarez García, destacó la importancia del inicio de la zafra 2026 de la empresa Ledesma, calificándola como “uno de los hechos más importantes del año” tanto para la compañía como para toda la provincia de Jujuy.

En ese marco, el funcionario remarcó el impacto social y económico que representa la actividad de la empresa en la región, señalando que “más de 6.000 trabajadores dependen de Ledesma”, lo que constituye una fuente laboral de enorme relevancia para la provincia.

“En cualquier lugar del país, tener una empresa que genera más de 6.000 puestos de trabajo es muchísimo. Por eso, desde el Gobierno vamos a apoyar y acompañar”, expresó.

Asimismo, Álvarez García sostuvo que, más allá de las diferencias o dificultades que puedan surgir, es necesario mantener “una mirada amplia y pensando en el futuro”, entendiendo que el crecimiento y la continuidad de empresas como Ledesma resultan claves para el desarrollo de Jujuy.

El ministro también contextualizó la situación en el escenario económico nacional, destacando que, en un contexto donde numerosas empresas atraviesan dificultades o cierran sus puertas, Ledesma continúa sosteniendo y diversificando su producción.

“Hoy vemos en el país miles de empresas que cierran y, sin embargo, Ledesma sigue trabajando no solo en azúcar, sino también en papel, bioetanol, frutas y jugos, actividades muy importantes para la economía provincial”, indicó.

Finalmente, subrayó la necesidad de proteger, acompañar y fortalecer el entramado productivo y laboral que representa la empresa, resaltando también la importancia del diálogo con los trabajadores.

“Debemos proteger, acompañar y ayudar a esta empresa porque es importante para Jujuy. Y también es importante acompañar a los trabajadores, porque todo esto hace al futuro de nuestra provincia”, concluyó.