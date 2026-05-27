Reunión. Educación y el Ente Autárquico consolidan acuerdos para fortalecer la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Durante el encuentro se trazaron acciones clave por el 75º aniversario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, mantuvo un primer encuentro de trabajo con las flamantes autoridades del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales (presidente) y Darío D’ Antuene (director), para delinear la agenda y el cronograma para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), que este año celebra sus Bodas de Brillante.

Uno de los ejes principales de la reunión fue la propuesta de incorporar a la grilla de calificación docente un puntaje específico para los profesores asesores de carrozas.

«Queremos ver la posibilidad de que esté dentro de la grilla de calificación docente. Es algo que nunca se había logrado y creemos que va a ser un gran gesto de la ministra, quien entiende, considera y pone en relieve el gran desempeño, la valentía, el coraje y, sobre todo, el tiempo que los profesores dedican a la construcción de una carroza», destacó Morales.

Por otra parte, se ratificó el esquema de licencias para los profesores involucrados en el proyecto estudiantil. Las mismas se otorgarán, como es habitual todos los años, a partir del 1° de agosto, permitiendo que los docentes puedan abocarse de lleno al acompañamiento de los alumnos en los canchones.

Finalmente, el equipo del Ente agradeció el apoyo del Ministerio de Educación al ceder un espacio físico para que funcione su oficina operativa, resolviendo una necesidad histórica de la organización.

Del encuentro también participó la asesora pedagógica ministerial Marcela Gámez.