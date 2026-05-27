“Ruta de Leyendas y Fantasmas”: una propuesta para descubrir los misterios y relatos de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos, vecinas y turistas a participar de una nueva edición de la “Ruta de Leyendas y Fantasmas”, una experiencia turística y cultural que propone recorrer historias, mitos y relatos populares que forman parte del patrimonio intangible de la ciudad.

La actividad se realizará el viernes 29 de mayo, a partir de las 18 horas, con salida desde la Oficina de Información Turística (OIT), ubicada en el Paseo de los Artesanos, sobre avenida Urquiza 410. La participación es gratuita, con cupos limitados y reserva previa.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer leyendas urbanas, historias tradicionales y relatos vinculados a personajes y lugares emblemáticos de San Salvador de Jujuy, en una propuesta que combina turismo, cultura e identidad local.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción

Además, la inscripción puede realizarse escaneando el código QR disponible en la imagen de difusión del evento.