Trabajo conjunto. Agua Potable de Jujuy inauguró una nueva planta a 3.500 metros de altura en El Angosto

Esta nueva cisterna duplica la capacidad de almacenamiento y garantizará el servicio para toda la comunidad puneña y sus futuras ampliaciones

Agua Potable de Jujuy continúa demostrando con hechos su presencia en cada rincón de la provincia. En esta oportunidad, el vocal técnico del directorio, Luis Jure, y Antonio Girón Flores, del Departamento de Servicios Dispersos y Puna, encabezaron la inauguración de la nueva planta y red de agua que abastecerá a la localidad de El Angosto. Esta comunidad se encuentra en el departamento de Santa Catalina, a 3.581 metros sobre el nivel del mar, junto al cerro Branqui y en el límite internacional con Bolivia.

La jornada inició con el acto central en conmemoración del 25 de Mayo. El festejo incluyó un desfile cívico del que participaron el cuerpo policial del departamento de Santa Catalina, el escuadrón de La Quiaca, establecimientos educativos, trabajadores de la comisión municipal y vecinos de la zona.

La nueva cisterna duplica la capacidad de almacenamiento de la anterior, optimizando el suministro actual y previniendo el crecimiento poblacional. La obra se concretó mediante un esquema de gestión compartida: Agua Potable de Jujuy aportó la totalidad de los materiales, la supervisión técnica y la verificación de la obra, mientras que la Comisión Municipal local aportó la mano de obra y el personal para los detalles de terminación.

El tradicional corte de cinta contó con la participación de: Casiano Wayar, comunero de El Angosto, María Cari, vicepresidenta de la comunidad, Lina Cabana, directora de la Escuela N° 369 «Lucía Rueda» y Diego Solís, comisionado municipal de Santa Catalina

Durante el acto, Jure transmitió el mensaje del gobernador Carlos Sadir: “El mandato del Gobernador es claro: no quiere ver a ningún jujeño sin agua. El agua es de todos y para todos los jujeños. Por eso estamos ejecutando un plan de obras muy importante en toda la provincia”.

Asimismo, Jure destacó la importancia del cooperativismo local: “Agua Potable es una empresa grande, pero la provincia es inmensa. Hay lugares a los que no podríamos llegar sin la ayuda de los comisionados y las municipalidades. El caso de El Angosto es un ejemplo claro de este trabajo en conjunto”.

Por su parte, el comunero Casiano Wayar y el comisionado Diego Solís expresaron su agradecimiento a la empresa estatal, resaltando el valor de coordinar esfuerzos para alcanzar logros históricos para la Puna.

Como cierre de la jornada y para garantizar la seguridad de la nueva infraestructura, las autoridades de la empresa se comprometieron a ejecutar próximamente el cercado perimetral para el resguardo definitivo de la cisterna.