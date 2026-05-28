8° Cohorte – Edición 2026. Últimos días de inscripción para la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género

Está abierta la inscripción para la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, 8va. Cohorte

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades informó que son los últimos días para la inscripción de la 8° cohorte de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género.

La Secretaría de la Mujer de la Provincia de Córdoba invitó a formar parte de esta propuesta de formación gratuita destinada a fortalecer herramientas de prevención, acompañamiento y abordaje integral de las violencias por motivos de género desde una perspectiva de derechos humanos.

La iniciativa busca consolidar el rol de quienes desarrollan tareas comunitarias vinculadas a la promoción de derechos y la construcción de espacios más justos, igualitarios y libres de violencias.

La diplomatura a través de contenidos teóricos y prácticos brinda conocimientos fundamentales para intervenir y acompañar situaciones de violencia de género en distintos territorios y contextos sociales.

La formación está abierta a toda la comunidad, sin requisitos excluyentes. La inscripción, el cursado y la certificación son completamente gratuitos.

Es de destacar que en la Provincia de Jujuy el cursado de la diplomatura se desarrollará exclusivamente de manera virtual lo que facilitará el acceso a todas las personas interesadas de diferentes localidades.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de Mayo. Quienes deseen participar podrán realizar consultas a través del correo [email protected] o mediante whatsapp al número +54 9 351 733 8098.