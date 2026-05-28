Proyección de obras y mejoras. El ministro de Hacienda se reunió con referentes de la localidad de El Moreno

En el marco de los encuentros que se llevan a cabo con municipios del interior de la provincia, el titular de la cartera económica se reunió con autoridades de El Moreno, quienes plantearon una agenda de necesidades prioritarias.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, recibió a la comisionada municipal de El Moreno, Fanny Gabriela Castillo, quien estuvo acompañada del vocal secretario, David Barrionuevo.

Consultada por el motivo de la visita, la funcionaria manifestó: “En primer lugar dialogamos sobre cómo se compone la jurisdicción municipal -ubicada en el departamento Tumbaya-, los oficios de nuestra gente, la educación y las actividades económicas, siempre en vínculo con las comunidades con las que convivimos en el territorio. Asimismo, planteamos el tema ‘obras’, dando a conocer las carpetas de los proyectos presentados ante las carteras de Infraestructura y Producción. El objetivo es dar continuidad a lo expuesto, teniendo en cuenta la mirada y análisis del Ministerio de Hacienda”.

En cuanto a obras, la referente precisó: “También se trataron otros temas prioritarios como el adoquinado, refacción de la plaza central, la posibilidad de extensión del alumbrado público, la importancia de disponer de un salón de usos múltiples, mayor cobertura del servicio de Internet y demás mejoras para que la comunidad pueda aprovecharlas diariamente”.

Por último, la funcionaria hizo la invitación a recorrer la localidad de El Moreno para conocer más de cerca, no solamente cada necesidad, sino también su calidez y belleza paisajística.