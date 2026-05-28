Reunión con las nuevas autoridades del Colegio de Martilleros

Al término de la reunión, el Dr. Gastón Millón destacó: “Se presentaron las autoridades del Colegio de Martilleros de Jujuy, trajeron distintas inquietudes, incluso anteproyectos de ordenanza vinculados al ejercicio de la profesión y la competencia desleal. Vamos a avanzar y estudiar los distintos contenidos y las distintas aristas que pueden llegar a tocar este tema para ver de sacar una normativa real, seria y, sobre todo, aplicable”.

Por su parte, el flamante presidente del Colegio de Martilleros, Daniel Batalla, expresó: “Traemos un proyecto de ordenanza para ver si, en forma conjunta, podemos elaborar algún proyecto para tratar un tema que es una lucha constante en nuestro Colegio, respecto a los ilegales y las franquicias existentes en la provincia. Esperamos lograr ese objetivo para el bien de la comunidad sobre todo”.

Mientras que la secretaria del Colegio de Martilleros, Lilia Albornoz, también se refirió al proyecto: “Se refiere a la ilegalidad que hay en la provincia, esperamos regularizar esta situación. Hay mucha gente que vende autos y también hacen de asesores inmobiliarios, o en caso de franquicias, donde tienen muchos empleados y sólo uno es martillero”.

“Nos llegan muchas denuncias de estafas- continuó Albornoz- que cobran comisiones o tasaron mal su propiedad, por eso instamos a la sociedad a que haga las consultas a través de nuestras redes o se pueden acercar al Colegio de Martilleros, nuestras puertas están abiertas”, finalizó.

https://youtu.be/88x9x-h0F3E