Sistema público. Digitalización en Salud: Jujuy participó en la jornada técnica regional del NOA

El encuentro de equipos para la integración sanitaria digital se realizó en Tucumán e impulsa la atención federal de pacientes.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que, a través de referentes de la Unidad de Informática, participó recientemente en Tucumán de la jornada técnica regional del NOA orientada a fortalecer la interoperabilidad, estandarización e integración de los sistemas sanitarios locales con el objetivo de avanzar hacia un modelo más eficiente y articulado a nivel nacional.

El trabajo reunió a equipos técnicos y autoridades de salud de Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Tucumán, junto a representantes nacionales a fin de garantizar el entendimiento práctico de los procesos que permitirán compartir información clínica entre distintas jurisdicciones. El espacio se desarrolló como instancia previa a la Conectatón Nacional Argentina 2026, prevista para los días 2 y 3 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la jornada, autoridades de la Dirección Nacional de Informática Sanitaria destacaron que la interoperabilidad representa un paso decisivo hacia la equidad en el acceso a la salud, apuntando a que cualquier ciudadano pueda contar con atención en cualquier punto del país con acceso a su información clínica, siempre bajo consentimiento, fortaleciendo así la continuidad de cuidados y la respuesta ante emergencias.

En tanto, el referente de la Unidad de Informática de la cartera sanitaria de Jujuy, Daniel Garabito, coincidiendo con sus pares provinciales, ponderó que esta iniciativa constituye un hecho histórico para el sistema sanitario argentino, al permitir por primera vez compartir información clínica de manera federal, mejorando la calidad de atención y la seguridad del paciente.