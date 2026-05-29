Buenos Aires. ATGRA: Jujuy participó de una nueva capacitación junto a las tesorerías de todo el país

En representación del Gobierno de Jujuy, Tesorería de la Provincia -que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy-, participó de una importante instancia de formación en el marco de los talleres que impulsa la Asociación de Tesorerías Generales de la República Argentina (ATGRA).

Miembros de Tesorería de la Provincia participaron del Plenario Federal “Taller sobre Sistematización, Normatización y Calidad de los Procesos de Gestión de las Tesorerías Públicas”, organizado por la Asociación de Tesorerías Generales de la República Argentina (ATGRA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro reunió a representantes de distintos puntos del país, con el objetivo de afianzar la planificación sistémica de las áreas y potenciar el desarrollo del capital humano, promoviendo herramientas concretas para la mejora continua y la modernización administrativa.

Como parte de la agenda temática, se abordaron herramientas y metodologías de trabajo como la incorporación de software específico, gestión de calidad, tratamiento de aspectos de la dinámica de los equipos, entre otros ítems, destacando transversalmente la importancia de fortalecer la labor conjunta para alcanzar mejores resultados.

Consultado por la experiencia, el Cr. Martín Cuenca, comentó: “Resultó muy enriquecedor descubrir que muchos de los desafíos son comunes a otras provincias y que el intercambio de ideas puede abrir nuevas perspectivas para mejorar nuestras prácticas diarias. Sin dudas, además del contenido técnico y organizacional, uno de los puntos más valiosos fue la posibilidad de generar vínculos, abrir nuevos contactos y ampliar conocimientos”.

La participación en este tipo de espacios reafirma el compromiso institucional con la modernización del Estado, la colaboración entre jurisdicciones y la consolidación de una gestión pública más transparente y eficiente.