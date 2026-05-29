Turismo de alta montaña. Chañi: advierten sobre ascender sin guías de turismo habilitados

Comunidades originarias y organismos provinciales coordinaron acciones para reducir riesgos en el cerro Chañi y reforzar el uso de guías de turismo registrados.

Sin guías de turismo habilitados, el ascenso al cerro Chañi expone a visitantes a riesgos evitables. Organismos provinciales y comunidades originarias acordaron reforzar la seguridad en la alta montaña jujeña.

Chañi: advierten sobre ascender sin guías de turismo habilitados

Representantes del Ministerio de Cultura y Turismo, la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Comunidad Aborigen Ovejería del Distrito Chañi se reunieron para coordinar acciones de seguridad en la montaña. Del encuentro participaron la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz; el comunero Luis Santos; la coordinadora de Turismo del Ministerio, Jorgelina Duhart; y Tatiana Flores, del Área de Registro y Fiscalización.

El eje de la reunión fue la importancia de ascender al Chañi con guías de turismo habilitados, en el marco de la ley provincial 6041, que regula la actividad de prestadores de Turismo Activo en Jujuy. Los participantes remarcaron que el desconocimiento del terreno puede exponer a los visitantes a situaciones de riesgo que podrían evitarse con acompañamiento especializado.

La participación de las comunidades originarias fue destacada como un factor central en el cuidado del territorio y en la orientación de quienes visitan la zona. Además de aportar conocimiento local, cumplen un rol directo en la prevención y en la organización de la actividad en la montaña.

Como resultado del encuentro, se definió un plan de capacitación en primeros auxilios en ambientes agrestes para prestadores registrados de la Puna Sur. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de quienes trabajan dentro del marco legal y sumar herramientas específicas para la atención en alta montaña.